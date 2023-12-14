Через ремонти та обмеження мереж недоступна потужність низки блоків теплогенерації, споживання зростає - "Укренерго"

Три енергоблоки ТЕС у різних регіонах вийшли в аварійний ремонт, через пошкодження обстрілами і негодою електромереж обленерго припинили видачу електроенергії з двох ТЕЦ у південному і західному регіонах, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її повідомленням у телеграм-каналі, на сході вкотре обстріляно одну з ТЕС, що спричинило пошкодження обладнання, а СЕС майже не виробляють електроенергію через хмарну погоду.

Водночас споживання вранці у четвер уже на 1,9% вище, ніж учора, 13 грудня.

"Це створює додаткове навантаження на енергосистему. Наразі дуже важливо споживати ресурс дбайливо", - закликає системний оператор.

Водночас він зазначає, що ліміти споживання і графіки відключень не запроваджувалися і не прогнозуються.

Міністерство енергетики у своєму повідомленні зазначило, що за добу в короткострокові ремонти вийшли чотири блоки ТЕС, їх повернення до роботи очікується найближчим часом.

Там акцентували увагу на необхідності зменшити навантаження на енергосистему, особливо в ранкові та вечірні пікові години - з 9:00 до 11:00 та з 17:00 до 19:00.

"Укренерго" зазначає, що пропускна здатність її високовольтних мереж достатня для покриття наявного попиту. Крім того, у східному регіоні повернуто в роботу високовольтну повітряну лінію, яку вимикали вчора через негоду.

Експорт електроенергії відсутній декілька тижнів поспіль, імпорт зменшився майже на 15% порівняно з 13 грудня - до 3 429 МВт-год. Він здійснюється в денні години зі Словаччини, Румунії та Молдови з максимальною потужністю в окремі години до 621 МВт, що становить трохи більше ніж третину дозволеної з 1 грудня технічної можливості імпорту з Європи до України та Молдови в 1700 МВт.

Як повідомлялося з посиланням на Міненерго, станом на ранок 14 грудня через погіршення погодних умов - снігопади, обледеніння та поривчастий вітер - 225 населених пунктів залишалися без світла, зокрема в Донецькій (147 населених пунктів), Дніпропетровській (38), Харківській (25) та Кіровоградській областях (4).

Без світла через бойові дії і технологічні порушення залишаються 454 населених пункти.