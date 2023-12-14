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12:48 14.12.2023

"Метінвест" передав розвідникам натовські тепловізійні приціли на 3,5 млн грн

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Гірничо-металургійна група "Метінвест" у межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова передала бійцям Головного управління розвідки (ГУР) професійні тепловізійні приціли Brolis, які використовують у підрозділах НАТО.

"Такі є тільки у НАТО та України", - зазначається в пресрелізі компанії, з уточненням, що загальна вартість десяти тепловізійних прицілів Brolis - 3,5 млн грн.

Пресслужба наголошує, що "Метінвест" продовжує зміцнювати обороноздатність українського війська, тому системно постачає на фронт сучасну техніку. Чергову партію отримало ГУР, якому компанія передала тепловізори литовського виробника Brolis. Їх можна встановлювати на кулемети та великокаліберні снайперські гвинтівки, така техніка перебуває на озброєнні в країнах НАТО.

Дальність застосування прицілів Brolis становить 2,7 км для виявлення, 1,4 км - для розпізнавання і 1 км - для ідентифікації. Крім того, вони легко витримують холод, воду та спеку.

"Чергову партію сучасної техніки – десять тепловізійних прицілів Brolis – ми передали різним підрозділам ГУР, які виконують бойові завдання у найгарячіших регіонах нашої країни. Допомогу з військовою оптикою розвідники отримують від "Сталевого Фронту" не вперше. На шляху до перемоги ми будемо підтримувати наших захисників стільки, скільки в цьому є потреба", - сказав керівник проєктного офісу генерального директора "Метінвесту" Олександр Водовіз.

Зі свого боку засновник Brolis group Крістіонас Візбарас наголосив на професіоналізмі українських воїнів.

"Такої повномасштабної війни не було десятиліттями. І ті результати, яких вони досягають і на снайперських гвинтівках, і на кулеметах, просто нема з чим порівнювати. Світ має вчитися у них", - зазначив засновник компанії, уточнивши, що ці приціли Росії не продають - це важлива позиція виробника. Така техніка на озброєнні у країн НАТО і в Україні. "Метінвест", у свою чергу, працює з виробниками напряму.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #метінвест #приціли

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