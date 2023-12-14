Події

11:45 14.12.2023

Двоє людей загинули внаслідок несанкціонованого підключення газопроводу в Київській області

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Через порушення власником приватного будинку в Обухівському районі (Київська обл.) правил користування природним газом, а саме - приєднання несанкціонованого газопроводу, стався вибух, унаслідок якого загинули двоє людей, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його пресрелізом у четвер, пошкодження газопроводів зафіксовано і в інших регіонах країни. Після ракетних ударів в Очаківській громаді (Миколаївська обл.) пошкоджено газопровід низького тиску, обійшлося без постраждалих і відключень.

Під час земляних робіт сторонніми особами пошкоджено газопровід середнього тиску, внаслідок чого відсутнє газопостачання у 70 споживачів с. Лисогірка (Хмельницька обл.).

Щодо е/е, то Міненерго повідомляє, що загалом уранці у четвер через погіршення погодних умов - снігопади, обледеніння та поривчастий вітер - без світла залишалися 225 населених пунктів, зокрема, у Донецькій (147), Дніпропетровській (38), Харківській (25) та Кіровоградській областях (4).

Крім того, 454 населених пункти без світла через бойові дії та технологічні порушення. Зокрема, з технічних причин на ранок без напруги 14 населених пунктів у Київській, 16 - у Запорізькій, 10 - у Миколаївській областях.

Водночас Міненерго зазначає, що обмеження електропостачання та графіки відключень побутових споживачів не застосовуються і не передбачаються, але погіршення природних умов може спричинити ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств.

 

Теги: #газ #вибух #київська_область

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