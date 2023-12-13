Зеленський провів зустріч із королем Норвегії Гаральдом V

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Норвегії провів зустріч із королем Гаральдом V і подякував за підтримку українського народу.

"Осло. Аудієнція в Короля Норвегії Гаральда V. Дякую норвезькому народу, уряду й парламенту за потужну гуманітарну, фінансову та військову допомогу нашій країні", - написав президент у своєму телеграм-каналі.

Окремо під час аудієнції глава держави висловив вдячність норвезькій стороні за започаткування в лютому 2023 року масштабної п'ятирічної програми підтримки для України.

Як повідомила пресслужба Зеленського, в аудієнції також узяли участь члени королівської сім'ї - королева Соня, кронпринц Гокон і кронпринцеса Метте-Маріт.

Глава Української держави високо оцінив особисту підтримку з боку королівської родини українських громадян, які знайшли в Норвегії прихисток від війни.

"Ваш візит до центру розміщення українських біженців у перші дні повномасштабного вторгнення в Україну став надзвичайно потужним сигналом підтримки нашого народу з боку Норвегії. Дякуємо Вашій Величності за це", - зазначив Зеленський.