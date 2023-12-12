Законодавці ЄС домовилися про правила конфіскації злочинних грошей

Рада ЄС і Європарламент узгодили у вівторок правила заморожування і конфіскації грошей, які є доходами від злочинної діяльності, повідомила пресслужба ради.

"Прибутки від злочинної діяльності приголомшують. Тільки якщо в урядів є кошти повернути ці прибутки, у них є шанс боротися з організованою злочинністю", - заявив міністр юстиції Іспанії, яка головує в Раді ЄС, Фелікс Боланьос.

Нова директива, узгоджена іспанським головуванням ради та переговірниками Європарламенту, "встановлює мінімальні загальноєвропейські правила щодо відстеження, ідентифікації, заморожування, конфіскації та управління злочинним майном", зазначається в комюніке.

У Брюсселі розраховують, що це підвищить потенціал держав-членів ЄС у боротьбі з організованою злочинністю.

"Директива застосовуватиметься до широкого спектра злочинів, таких як організована злочинність, тероризм, торгівля людьми та незаконний обіг наркотиків", - йдеться в документі.

Нові правила передбачають зобов'язання держав-членів забезпечити, щоб органи, які займаються технічним відстеженням, заморожуванням і управлінням злочинними грошима, "мали кваліфікований персонал і відповідні фінансові та технологічні ресурси".

Майбутній закон також застосують "до порушення санкцій після того, як буде ухвалено директиву про визначення кримінальних злочинів і покарання за порушення обмежувальних заходів ЄС, яка все ще перебуває на розгляді".

"У результаті люди і компанії, які отримують прибуток від обходу санкцій, побачать, що їхні доходи конфіскуються так само, як доходи торговців людьми або наркокартелів", - пояснюють у Раді ЄС.

Досягнута політична угода сторін тепер має бути схвалена Комітетом постійних представників країн ЄС (Coreper). Після схвалення законопроєкт офіційно затвердять у Раді ЄС і в Європейському парламенті.