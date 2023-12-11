АМКУ пропонує прибрати монополію держбанків на виплату пенсій і допомог

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 7 грудня подав уряду пропозиції щодо змін до законодавства та нормативних актів для допуску приватних і не включених до переліку системно важливих банків для надання агентських і банківських послуг на умовах повноцінної конкуренції з державними та системно важливими.

"Метою направлення пропозицій є створення рівних та прозорих умов для надання банківських та агентських послуг, що сприятиме формуванню умов для розвитку конкуренції між банками всіх форм власності...", - йдеться в повідомленні на сайті комітету.

Наголошується, що це розширить вибір банківських та агентських послуг для населення та бізнесу за фактором ціни та якості наданої послуги.

Згідно з релізом, ідеться, зокрема, про такі послуги, як виплати пенсій, грошової допомоги, допомоги під час народження дитини, грантів і мікрогрантів на створення або розвиток бізнесу, житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Як вважають в АМКУ, така "монополія" держбанків на послуги негативно позначається на конкурентоспроможності інших банків і може призвести до "ущемлення прав фізичних та юридичних осіб на вибір банківської установи для отримання відповідних… послуг за прийнятними для них умовами обслуговування".