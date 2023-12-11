У Миколаєві затримали ворожого агента, який збирав розвіддані для підготовки нових ракетних ударів

Служба безпеки України в Миколаєві затримала агента РФ, який збирав розвіддані для підготовки нових і коригування ракетних ударів, а також розвідував дислокацію ЗСУ.

"Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента головного управління генштабу збройних сил росії (відомого як гру), який розвідував позиції та маршрути руху Сил оборони на Миколаївщині. Передусім фігурант намагався виявити можливі місця дислокації зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони ЗСУ на території регіону", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі СБУ.

Ворожі "куратори" із ГРУ переказали фігуранту 10 тис. грн "авансу" на його банківську картку, щоб той виявив можливі місця дислокації ППО. Наступні суми той мав отримувати в міру надання їм нових координат базування та переміщення ЗСУ.

"Розвіддані потрібні були агресору для підготовки нових та коригування повторних ударів по області із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed", - наголошується в повідомленні.

Окупанти обіцяли "евакуювати" чоловіка на лівобережну частину Херсонської області, де жили його батьки, проте лише після виконання всіх їхніх завдань.

Співробітники СБУ встановили місцезнаходження зловмисника, якого затримали під час спроби передання розвідінформації росіянам.

За даними слідства, ворожим агентом виявився місцевий житель, якого військова розвідка країни-агресора дистанційно завербувала через його рідних. Вони проживають на тимчасово окупованій частині Херсонської області та тривалий час співпрацюють з окупантами.

"За вказівкою загарбників родичі передали фігуранту контакт "куратора" з російського гру та "умовні фрази", які зрадник використовував для встановлення агентурного зв'язку з окупантом", - зазначають у СБУ.

Під час обшуку в затриманого правоохоронці вилучили мобільний телефон, який він використав для спілкування із ворогом.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України, санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув'язнення. Наразі він перебуває під вартою.