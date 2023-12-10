Події

19:18 10.12.2023

Оперативна обстановка на сході України залишається складною

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Оперативна обстановка на сході України залишається складною

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Сирський укотре відвідав військові частини, які тримають оборону на східному напрямку, повідомляють у телеграм-каналі Сухопутних військ у неділю ввечері.

"Оперативна обстановка на сході залишається складною. Ворог не припиняє ведення наступальних дій по всьому фронту", - йдеться в повідомленні.

Під час робочої поїздки Сирський зустрівся з командирами військових частин і підрозділів, офіцерами органів управління різного рівня, провів детальний аналіз обстановки і розглянув варіанти подальших дій.

"За результатами роботи було ухвалено рішення та вжито низку заходів, спрямованих на забезпечення стійкості нашої оборони та раціонального використання боєприпасів. Особливу увагу під час планування дій Командувач і командири приділяють збереженню життя наших воїнів", - зазначили в Сухопутних військах.

 

 

 

Теги: #фронт #ситуація

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