Події

20:04 09.12.2023

Із укриття Авдіївського коксохіму евакуйовано останніх цивільних осіб

1 хв читати

Із укриття Авдіївського коксохімічного заводу евакуйовано останніх цивільних осіб, які переховувалися там від початку вторгнення - це дев'ятеро чоловіків і троє жінок, повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації (МВА) Віталій Барабаш.

"Після виведення, вже місяць, напевно, як вивели всіх працівників коксохіму, ці люди відмовилися евакуюватися із заводу і залишалися. Їх спочатку було 17, потім ми трьох вмовили, ще потім двох. Станом на вчора їх було 12, зараз вдалося всіх умовити, всіх вивезли", - заявив Барабаш у коментарі "Суспільне.Донбас".

Як розповів начальник МВА, зараз люди перебувають у Покровську. "Хтось із них поїде далі, хтось залишиться в Донецькій області. Як побажають", - розповів він. За словами Барабаша, в евакуації людей брали участь поліція, волонтери та працівники АКХЗ.

 

 

 

Теги: #евакуація #авдіївка #цивільні

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:50 08.12.2023
Із Сектора Гази вивезено ще 40 громадян України

Із Сектора Гази вивезено ще 40 громадян України

12:26 05.12.2023
З Авдіївки вивезли всіх дітей - голова МВА

З Авдіївки вивезли всіх дітей - голова МВА

08:55 04.12.2023
Бійці ССО знищили групу окупантів поблизу Авдіївки

Бійці ССО знищили групу окупантів поблизу Авдіївки

17:38 30.11.2023
Ворог обстріляв Авдіївку з РСЗВ "Град", дещо активізувався на запорізькому напрямку

Ворог обстріляв Авдіївку з РСЗВ "Град", дещо активізувався на запорізькому напрямку

13:50 28.11.2023
Окупанти просунулися в районі Авдіївки, але Україна продовжує контролювати коридор для постачання міста - британська розвідка

Окупанти просунулися в районі Авдіївки, але Україна продовжує контролювати коридор для постачання міста - британська розвідка

09:00 28.11.2023
Із Одеської області через негоду евакуювали майже 2,5 тис. осіб, із них 162 дитини

Із Одеської області через негоду евакуювали майже 2,5 тис. осіб, із них 162 дитини

16:25 24.11.2023
Із Гази до Єгипту виведено 8 громадян України, також 26 українців доправлено чартерним рейсом із Єгипту до Молдови - МЗС

Із Гази до Єгипту виведено 8 громадян України, також 26 українців доправлено чартерним рейсом із Єгипту до Молдови - МЗС

20:09 23.11.2023
Мінвідновлення розпочинає добровільну евакуацію українських водіїв з польського кордону

Мінвідновлення розпочинає добровільну евакуацію українських водіїв з польського кордону

16:13 22.11.2023
В Авдіївці залишаються 1300 мирних жителів - поліція

В Авдіївці залишаються 1300 мирних жителів - поліція

13:03 22.11.2023
На Херсонщині очікують евакуації ще майже 220 дітей - ОВА

На Херсонщині очікують евакуації ще майже 220 дітей - ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ситуація на фронті залишається складною, за добу відбулося 45 бойових зіткнень

Унаслідок ворожого артобстрілу Куп'янська загинули дві жінки -

У небі над Кривим Рогом збили ракету - ОВА

Боротьба за повернення українських журналістів із полону РФ буде серед пріоритетів комітету Ради зі свободи слова - Юрчишин

Юрчишин про відновлення доступу журналістів до кулуарів та онлайн-трансляції засідань Ради: Зроблю все, що в моїх силах

ОСТАННЄ

Рада ЄС на наступному засіданні обговорить безпекові зобов'язання перед Україною

Росіяни завдали ракетного і п'ять авіаударів

Ситуація на фронті залишається складною, за добу відбулося 45 бойових зіткнень

Унаслідок ворожого артобстрілу Куп'янська загинули дві жінки -

У Херсоні через обстріли поранено двоє людей

Нардеп Юрчишин: Ефективність телемарафону - під питанням

Рада дала НБУ рік відстрочки на запуск адмінпроцедури і дозволила дарувати майно Міністерству оборони

Армія РФ обстріляла центр Херсона, постраждала одна людина

У небі над Кривим Рогом збили ракету - ОВА

На Харківщині встановлять 65 модульних укриттів поблизу місць скупчення людей, уже встановлено 11 - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА