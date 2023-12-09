Із укриття Авдіївського коксохіму евакуйовано останніх цивільних осіб

Із укриття Авдіївського коксохімічного заводу евакуйовано останніх цивільних осіб, які переховувалися там від початку вторгнення - це дев'ятеро чоловіків і троє жінок, повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації (МВА) Віталій Барабаш.

"Після виведення, вже місяць, напевно, як вивели всіх працівників коксохіму, ці люди відмовилися евакуюватися із заводу і залишалися. Їх спочатку було 17, потім ми трьох вмовили, ще потім двох. Станом на вчора їх було 12, зараз вдалося всіх умовити, всіх вивезли", - заявив Барабаш у коментарі "Суспільне.Донбас".

Як розповів начальник МВА, зараз люди перебувають у Покровську. "Хтось із них поїде далі, хтось залишиться в Донецькій області. Як побажають", - розповів він. За словами Барабаша, в евакуації людей брали участь поліція, волонтери та працівники АКХЗ.