У небі над Кривим Рогом збили ракету - ОВА

У Кривому Розі в суботу ввечері Сили оборони збили ворожу ракету, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Увечері голосно було в Криворізькому районі. Працювали наші захисники неба. Збили ракету", - сказано в його телеграм-каналі.

Також, за його словами, вдень ворог ударив по Нікополю, атакувавши місто двома дронами-камікадзе.

За його словами, там пошкоджено інфраструктурний об'єкт, складську будівлю і п'ятиповерхову будівлю.

"Загиблих і постраждалих немає", - додав він.