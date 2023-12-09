У небі над Кривим Рогом збили ракету - ОВА
У Кривому Розі в суботу ввечері Сили оборони збили ворожу ракету, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Увечері голосно було в Криворізькому районі. Працювали наші захисники неба. Збили ракету", - сказано в його телеграм-каналі.
Також, за його словами, вдень ворог ударив по Нікополю, атакувавши місто двома дронами-камікадзе.
За його словами, там пошкоджено інфраструктурний об'єкт, складську будівлю і п'ятиповерхову будівлю.
"Загиблих і постраждалих немає", - додав він.