Рада ухвалила закон про криміналізацію контрабанди

Верховна Рада внесла зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо криміналізації контрабанди товарів і підакцизних товарів, що є однією з умов виділення Україні останнього цього року траншу макрофінансової допомоги ЄС EUR1,5 млрд.

Ухвалення відповідного законопроєкту №5420 в цілому підтримали 248 народних депутатів на пленарному засіданні в суботу, випливає зі стенограми засідання на сайті Ради.

Як зазначив у телеграм-каналі народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос"), ухвалено редакцію комітету, до якої внесено правки згідно з листами Міністерства фінансів, на яких наполягав бізнес.

"1) Пороги для товарної контрабанди пропонується підняти в 5 разів. 2) Пороги для підакцизних підняти удвічі. 3) Набуття чинності (криміналізації) товарної (контрабанди) відтерміновують до середини 2024 року. Як я і говорив, це дедлайн за (меморандумом із) МВФ щодо перезавантаження БЕБ", - перерахував зміни депутат.

Він додав, що також враховано численні побажання бізнесу, що кваліфікація дій як злочину може відбуватися лише за наявності умислу.

"Суттєво обмежено можливі випадки притягнення до відповідальності за "контрабандними" статтями за подання документів із неправдивими відомостями - у зміненій редакції вони мають бути підставою для переміщення товарів, мають підлягати обов'язковому декларуванню відповідно до митного законодавства, а також мати вплив на визначення розміру митних платежів або дотримання заходів нетарифного регулювання", - зазначив Железняк.

Під час голосування поправки до тексту, поданого комітетом до другого читання в Раду, не вносили, проте сам текст на сайті парламенту поки що відсутній.

За словами представника профільного комітету Олександра Бакумова ("Слуга народу"), щодо товарної контрабанди поріг настання кримінальної відповідальності встановлено на рівні 6,71 млн грн, що в 50 разів більше, ніж в ухваленому за основу законопроєкті (113,5 тис. грн - ІФ-У). Він додав, що поріг за контрабанду підакцизних товарів (окрім електроенергії) підвищено порівняно з початковим проєктом (56,75 тис. грн) у "тридцять три і три з половиною рази".

Депутати "Європейської солідарності" і "Батьківщини", які виступили з критикою проєкту, назвали основними проблемами закону присутність у зоні митного контролю правоохоронних органів із додаванням до них Бюро економічної безпеки (БЕБ) і невирішеність проблем, через які 2011 року було ухвалено закон про декриміналізацію контрабанди.

"Україна - єдина держава в Європі та у Всесвітній митній організації, митні органи якої не наділені функціями досудового розслідування... Можна було б залишити вважати контрабандою тільки те, що переміщується поза межами митних постів", - стверджує, зокрема, депутат Ніна Южаніна ("ЄС").

Згідно з чинним законодавством, контрабандою вважається тільки незаконне переміщення культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї або боєприпасів, частин вогнепальної нарізної зброї, а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.