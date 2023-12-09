Події

11:40 09.12.2023

В Україні без світла понад 500 населених пунктів, планових відключень не передбачено - Міненерго

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В Україні без світла понад 500 населених пунктів, планових відключень не передбачено - Міненерго

Станом на ранок суботи через негоду, бойові дії та технологічні порушення без світла в Україні 504 населені пункти, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його пресрелізом, найбільше знеструмлених населених пунктів у Донецькій області - 112, і причиною цього є обстріли.

Через це також знеструмлено, зокрема, 68 населених пунктів у Харківській області, 63 - у Запорізькій, 55 - у Сумській, 45 - у Херсонській, 19 - у Чернігівській.

Загалом, як наголосило Міненерго, обмеження електропостачання не застосовуються в жодній з областей, а планових відключень побутових споживачів не передбачається. 

Теги: #знеструмлення #населені

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