В Україні без світла понад 500 населених пунктів, планових відключень не передбачено - Міненерго

Станом на ранок суботи через негоду, бойові дії та технологічні порушення без світла в Україні 504 населені пункти, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його пресрелізом, найбільше знеструмлених населених пунктів у Донецькій області - 112, і причиною цього є обстріли.

Через це також знеструмлено, зокрема, 68 населених пунктів у Харківській області, 63 - у Запорізькій, 55 - у Сумській, 45 - у Херсонській, 19 - у Чернігівській.

Загалом, як наголосило Міненерго, обмеження електропостачання не застосовуються в жодній з областей, а планових відключень побутових споживачів не передбачається.