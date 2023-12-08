Зеленський у розмові з прем'єркою Естонії наголосив на важливості зміцнення української ППО

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас.

"У зв'язку з ранковими спробами Росії вразити ракетами цивільну інфраструктуру України, я наголосив на важливості подальшого зміцнення протиповітряної оборони України. Це завдання особливо актуальне для прифронтових областей - Харківської, Дніпровської, Запорізької, Херсонської та Одеської, де воно допоможе захистити і міста, і "зерновий коридор", - написав Зеленський у соцмережі Х (твіттер) у п'ятницю.

Сторони також обговорили важливість збереження політичної та фінансової підтримки України з боку Євросоюзу, і єдність ЄС через очікувані рішення майбутнього саміту Євроради про відкриття переговорів щодо вступу до ЄС України та надання €50 мільярдів на підтримку.

"Україна, зі свого боку, виконує всі свої зобов'язання перед ЄС", - наголосив президент.

Окремо Зеленський і Каллас обговорили спільні зусилля з протидії російській дезінформації та співпрацю в галузі кіберзахисту.