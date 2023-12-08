Події

15:36 08.12.2023

Зеленський у розмові з прем'єркою Естонії наголосив на важливості зміцнення української ППО

1 хв читати
Зеленський у розмові з прем'єркою Естонії наголосив на важливості зміцнення української ППО

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас.

"У зв'язку з ранковими спробами Росії вразити ракетами цивільну інфраструктуру України, я наголосив на важливості подальшого зміцнення протиповітряної оборони України. Це завдання особливо актуальне для прифронтових областей - Харківської, Дніпровської, Запорізької, Херсонської та Одеської, де воно допоможе захистити і міста, і "зерновий коридор", - написав Зеленський у соцмережі Х (твіттер) у п'ятницю.

Сторони також обговорили важливість збереження політичної та фінансової підтримки України з боку Євросоюзу, і єдність ЄС через очікувані рішення майбутнього саміту Євроради про відкриття переговорів щодо вступу до ЄС України та надання €50 мільярдів на підтримку.

"Україна, зі свого боку, виконує всі свої зобов'язання перед ЄС", - наголосив президент.

Окремо Зеленський і Каллас обговорили спільні зусилля з протидії російській дезінформації та співпрацю в галузі кіберзахисту. 

Теги: #каллас #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:31 07.12.2023
Платформа United24 зібрала понад 500 млн доларів

Платформа United24 зібрала понад 500 млн доларів

21:17 07.12.2023
Зеленський подякував Японії за підтримку України

Зеленський подякував Японії за підтримку України

18:42 07.12.2023
Зеленський і представники єврейського духовенства взяли участь у церемонії запалювання ханукальних свічок

Зеленський і представники єврейського духовенства взяли участь у церемонії запалювання ханукальних свічок

00:26 07.12.2023
Важливо відкривати в регіонах нові "школи супергероїв"

Важливо відкривати в регіонах нові "школи супергероїв"

00:10 07.12.2023
Кожен злочин російських окупантів має бути розслідуваний - Зеленський про висунення звинувачення США російським військовим

Кожен злочин російських окупантів має бути розслідуваний - Зеленський про висунення звинувачення США російським військовим

00:02 07.12.2023
Зеленський подякував Катару за допомогу у поверненні українських дітей

Зеленський подякував Катару за допомогу у поверненні українських дітей

13:18 06.12.2023
Зеленський відвідав дітей, які лікуються після поранень в "Охматдиті"

Зеленський відвідав дітей, які лікуються після поранень в "Охматдиті"

22:04 05.12.2023
Зеленський не братиме участі в секретному брифінгу в Сенаті США

Зеленський не братиме участі в секретному брифінгу в Сенаті США

20:20 05.12.2023
Для звільнення головкома ЗСУ Залужного немає підстав - Подоляк

Для звільнення головкома ЗСУ Залужного немає підстав - Подоляк

20:16 05.12.2023
Зеленський і глава МЗС Нідерландів обговорили постачання ППО, артилерії та боєприпасів

Зеленський і глава МЗС Нідерландів обговорили постачання ППО, артилерії та боєприпасів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Відновлювальні роботи на аварійній ділянці метро між "Теремками" і "Деміївською" можуть тривати до шести місяців - мер

На Житомирщині внаслідок пожежі загинули троє дітей - ДСНС

Рух між станціями метро "Теремки" - "Деміївська" вже зупинено - КМДА

Рада внесла зміни до законів, що стосуються прав нацменшин, з урахуванням рекомендацій експертів Ради Європи

Верховна Рада збільшила штат НАБУ до 1 тис. осіб

ОСТАННЄ

Відновлювальні роботи на аварійній ділянці метро між "Теремками" і "Деміївською" можуть тривати до шести місяців - мер

Триває плідна двостороння робота щодо передачі Україні літаків Gripen - Міноборони

Від "Теремків" до "Либідської" курсують 55 автобусів і 15 тролейбусів - КМДА

З Херсонської бібліотеки ім. Гончара, що постраждала від обстрілу, до Миколаєва привезли близько 26 тис. примірників видань

Американську базу ПРО в Польщі буде введено в дію 15 грудня - Пентагон

На Житомирщині внаслідок пожежі загинули троє дітей - ДСНС

Ідентифіковано всіх членів сім'ї, вбитої російською ракетою в Новогродівці Донецької області

У Києві знайшли і повернули в роботу вкрадений на одній із котелень "Київтеплоенерго" генератор

У кожній школі України буде поліцейський для гарантування безпеки та публічного порядку - очільник МВС

Від станції Київського метро "Теремки" до "Либідської" курсуватиме наземний транспорт

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА