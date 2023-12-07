США можуть гарантувати надання військової допомоги Україні ще протягом кількох тижнів - Кірбі

У Білому Домі занепокоєні тим, що США можуть гарантувати надання допомоги Україні протягом кількох тижнів, і готові до переговорів із республіканцями для продовження фінансування, заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі на брифінгу.

"Ми знаємо, що там (Конгрес-ред.) є сильна двопартійна підтримка. Однак є маленька група республіканців, яка хоче тримати всіх у заручниках для підтримки досить екстремальної прикордонної політики. Щодо якої президент висловився, що ми готові вести переговори, він вірить у те, що в міграційній політиці будуть зміни, а також зміни в розподілі ресурсів", - сказав Кірбі.