Кличко: Київрада виділить 10 млн грн цього року і 50 млн грн - наступного на виплати киянам, які мобілізуються до лав ЗСУ з грудня 2023 року

Київрада, як очікується, на сьогоднішньому засіданні виділить 10 млн грн цього року та 50 млн грн наступного на виплати мобілізованим із грудня 2023 року киянам, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Київрада на сьогоднішньому засіданні має виділити 10 млн грн на цей рік і 50 млн грн на наступний - на виплати киянам, які мобілізуються до лав ЗСУ з грудня 2023 року. А також схвалити фінансування 15 міських цільових програм усіх галузей господарства, щоб врахувати це в бюджеті Києва на 2024 рік", - сказав Кличко на початку засідання Київради, повідомляє його пресслужба.

"Дуже важливе питання, яке, думаю, не викличе заперечень у депутатів, - матеріальне заохочення для киян, які з грудня йтимуть захищати Україну в лавах Збройних сил. Київ буде виплачувати 30 тис. грн киянам, мобілізованим після 1 грудня цього року. Така виплата є одноразовою й спрямована на додаткове матеріальне забезпечення новобранців. На 2023 рік ми можемо виділити 10 млн грн. А в бюджеті наступного року передбачити 50 млн грн. Ці кошти - за програмою "Захисник Києва", - наголосив мер столиці.

Кличко зазначив, що до кінця року залишається кілька засідань, а важливих питань, які треба ухвалити, чимало. Зокрема, доопрацювати проєкт бюджету столиці на наступний рік, щоб ухвалити його на одній із наступних сесій. "Ми з вами - за різними програмами та джерелами столичного бюджету - віднайшли на допомогу нашим захисникам майже 7 млрд грн. І продовжуємо виділяти ці кошти за зверненнями наших військових. До кінця цього року ухвалимо ще кілька рішень про фінансову підтримку підрозділів ЗСУ. Зокрема, готуємо проєкти рішень до наступного засідання. Щоб виділити ще понад 700 млн грн", - сказав Кличко.