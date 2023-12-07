Офіцери з бойовим досвідом у війні проти України найближчими роками будуть серйозно впливати на розвиток збройних сил РФ - британська розвідка

Російські офіцери, які брали участь в українсько-російській війні, найближчими роками чинитимуть "великий вплив на майбутній напрям розвитку російських збройних сил", вважають у британській розвідці.

"1 грудня 2023 року новий набір російських офіцерів розпочав навчання в Російській академії Генерального штабу. Російське міністерство оборони оголосило, що понад 60% набраного складу має бойовий досвід. Хоча це не уточнюється, більшість, найімовірніше, здобули цей досвід в Україні з 2022 року", - йдеться у звіті британської розвідки Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в соцмережі Х (раніше - Твіттер) у четвер.

Як зазначається, студенти академії зазвичай отримують звання від майора до генерал-майора, і їх розглядають як таких, що мають потенціал для вищого командування. Хоча значна частина деяких фахівців, наприклад, льотчиків, брала участь в операціях у Сирії, війна в Україні означає, що бойовий досвід тепер широко розповсюджений серед цієї середньої ланки російських офіцерів.

"Найближчими роками це покоління, ймовірно, матиме великий вплив на майбутній напрям розвитку російських збройних сил і на те, чи буде воно враховувати уроки, витягнуті з війни в Україні", - роблять висновок британські військові фахівці.