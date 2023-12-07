Міністри оборони України та США провели двосторонні дискусії

Міністр оборони США Ллойд Остін провів у Пентагоні двосторонні дискусії з міністром оборони України Рустемом Умеровим, повідомляє сайт американського міністерства оборони.

Зазначається, що перед початком дискусій за зачиненими дверима Остін публічно підтвердив, що США підтримують Україну.

"Україна повернула більше половини території, захопленої Росією з початку її неспровокованого вторгнення у лютому 2022 року. Тому ми підтримуватимемо Україну надовго. Я впевнений, що наші союзники та партнери теж", - сказано в тексті релізу.

Як повідомляє Пентагон, двостороння дискусія, що відбулася в середу, базувалася на розмовах, що відбулися минулого місяця в Києві, і включала стратегічні цілі України на 2024 рік і довгострокове планування.

Остін оголосив про 52-е вилучення зброї та обладнання із запасів США.

За його словами, до пакету входять додаткові боєприпаси, артилерійське та танкове озброєння, боєприпаси для стрілецької зброї.