Події

00:26 07.12.2023

Важливо відкривати в регіонах нові "школи супергероїв"

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Важливо відкривати в регіонах нові "школи супергероїв"

Президент України Володимир Зеленський закликав розширити мережу "шкіл супергероїв", які відкриті при лікувальних закладах.

"Сьогодні перша леді України разом із командою відвідала дві особливі школи у Житомирській області – "школи супергероїв". Загалом таких шкіл працює вже одинадцять. Це державні установи під патронатом Олени, створені саме при дитячих лікарнях", - сказав він у відеозверненні у середу.

"Іноді дітям слід лікуватися у стаціонарі протягом місяців, проходити тривалу реабілітацію. І щоб не втрачати в освіті, у лікарнях працюють такі школи, такі спеціальні вчителі, які дозволяють дітям одночасно і лікуватися, та здобувати освіту", - зазначив він.

За словами президента, "важливо, щоб ця ініціатива зростала, щоб додавалися нові освітні інститути в регіонах. Я вдячний усім, хто допомагає з роботою "шкіл супергероїв" і хто у такі дні, як сьогодні, допомагає створювати для всіх дітей України, де б вони були, справжнє свято".

Теги: #україна #школи #герої #зеленський

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