Утримання під вартою з альтернативою 2,5 млн грн застави - обрано запобіжний захід другому судді Київського апеляційного суду

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України відправив під варту на 60 діб з альтернативою внесення 2,5 млн грн застави другого з чотирьох затриманих за підозрою в хабарі суддів Київського апеляційного суду Юрія Сливу, повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"6 грудня 2023 року слідчий суддя ВАКС ... застосував запобіжний захід до другого судді Київського апеляційного суду, який разом з іншими трьома суддями апеляційного суду підозрюється в одержанні неправомірної вигоди в розмірі $35 тис. за ухвалення рішення про скасування арешту майна", - йдеться в повідомленні САП у телеграм-каналі в середу.

Як повідомляється, слідчий суддя застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 2,5 млн грн із покладенням відповідних процесуальних обов'язків. Строк запобіжного заходу - 60 діб. Суд постановив узяти під варту підозрюваного прямо в залі суду.

Як повідомлялося, 30 листопада 2023 року прокурори САП за дорученням керівника САП повідомили про підозру чотирьом суддям Київського апеляційного суду. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.

За даними ЗМІ, за версією слідства, судді отримали хабар за зняття арешту з двох літаків, пов'язаних із підприємством "Мотор Січ", колишнім керівником якого був В'ячеслав Богуслаєв, який нині є підозрюваним у справі про держзраду.