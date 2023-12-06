Події

20:13 06.12.2023

США виділяють Україні новий пакет озброєнь на $175 млн

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США виділяють Україні новий пакет озброєнь на $175 млн

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про додаткову допомогу Україні в розмірі $175 млн, повідомив держсекретар Ентоні Блінкен.

Пакет, зокрема, включатиме в себе боєприпаси для ППО та артилерійські снаряди, додаткові боєприпаси для HIMARS, високошвидкісні протирадіаційні та протитанкові ракети, боєприпаси для стрілецької зброї, підривні боєприпаси для знищення перешкод, обладнання для захисту критично важливих об'єктів інфраструктури, запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспорт.

"Поки Росія не припинить цю війну, припинивши свої жорстокі атаки і вивівши свої війська з України, вкрай важливо, щоб США продовжували очолювати створену нами коаліцію, що складається з більш ніж 50 країн, які твердо підтримують Україну. Якщо Конгрес не вживе заходів щодо схвалення запиту президента про додаткове фінансування національної безпеки, це буде один із останніх пакетів допомоги у сфері безпеки, які ми можемо надати Україні", - сказано в повідомленні.

У Держдепартаменті наголосили, що допомога Україні захиститися від російської агресії і забезпечити своє майбутнє відповідає інтересам національної безпеки США і сприяє глобальній стабільності в усьому світі, "і нам потрібно, щоб Конгрес діяв негайно".

 

 

Теги: #сша #допомога_україні

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