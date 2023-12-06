Генпрокурор: Reckoning Project передали українським прокурорам понад 250 свідчень потерпілих і свідків воєнних злочинів РФ

Команда проєкту The Reckoning Project передала українським прокурорам понад 250 документів зі свідченнями потерпілих і свідків воєнних злочинів РФ проти України, повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

Як повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в середу, Костін зустрівся з виконавчим директором The Reckoning Project Джанін Ді Джованні та головним юрисконсультом проєкту Ібрагімом Олабі й подякував команді за їхню роботу. За інформацією відомства, генпрокурор наголосив, що робота команди The Reckoning Project з документування злочинів Росії проти України надзвичайно цінна для відновлення справедливості.

"The Reckoning Project передав нашим прокурорам понад 250 документів зі свідченнями потерпілих і свідків. Після презентації книги "Найстрашніші дні мого життя" наш Департамент протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, вивчає викладену в книзі інформацію для подальшого розслідування цих справ", - зазначив генпрокурор.

У прокуратурі зазначають, що під час зустрічі також було обговорено розширення партнерства у сфері збору та аналізу даних. Генпрокурор зауважив, що сучасні цифрові інструменти, які використовує команда The Reckoning Project, дуже допоможуть у роботі прокурорів і слідчих.

"Андрій Костін також подякував The Reckoning Project за роботу з повернення українських дітей, примусово депортованих до РФ. Він висловив сподівання на подальшу співпрацю у створенні необхідних для цього механізмів", - зазначається в повідомленні відомства.

"Переконаний, що наша синергія є важливою передумовою успіху в розслідуванні та переслідуванні за воєнні злочини та відновленні справедливості для постраждалих від цієї війни", - підсумував Костін.

The Reckoning Project - недержавна організація, проєкт, до якого залучені українські та міжнародні журналісти, юристи, аналітики, що збирають свідчення воєнних злочинів РФ в Україні. Ці свідчення лягають в основу кримінальних розслідувань, за ними готуються медіа-проєкти українських та іноземних ЗМІ.