Події

16:15 06.12.2023

Генпрокурор: Reckoning Project передали українським прокурорам понад 250 свідчень потерпілих і свідків воєнних злочинів РФ

2 хв читати
Генпрокурор: Reckoning Project передали українським прокурорам понад 250 свідчень потерпілих і свідків воєнних злочинів РФ

Команда проєкту The Reckoning Project передала українським прокурорам понад 250 документів зі свідченнями потерпілих і свідків воєнних злочинів РФ проти України, повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

Як повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в середу, Костін зустрівся з виконавчим директором The Reckoning Project Джанін Ді Джованні та головним юрисконсультом проєкту Ібрагімом Олабі й подякував команді за їхню роботу. За інформацією відомства, генпрокурор наголосив, що робота команди The Reckoning Project з документування злочинів Росії проти України надзвичайно цінна для відновлення справедливості.

"The Reckoning Project передав нашим прокурорам понад 250 документів зі свідченнями потерпілих і свідків. Після презентації книги "Найстрашніші дні мого життя" наш Департамент протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, вивчає викладену в книзі інформацію для подальшого розслідування цих справ", - зазначив генпрокурор.

У прокуратурі зазначають, що під час зустрічі також було обговорено розширення партнерства у сфері збору та аналізу даних. Генпрокурор зауважив, що сучасні цифрові інструменти, які використовує команда The Reckoning Project, дуже допоможуть у роботі прокурорів і слідчих.

"Андрій Костін також подякував The Reckoning Project за роботу з повернення українських дітей, примусово депортованих до РФ. Він висловив сподівання на подальшу співпрацю у створенні необхідних для цього механізмів", - зазначається в повідомленні відомства.

"Переконаний, що наша синергія є важливою передумовою успіху в розслідуванні та переслідуванні за воєнні злочини та відновленні справедливості для постраждалих від цієї війни", - підсумував Костін.

The Reckoning Project - недержавна організація, проєкт, до якого залучені українські та міжнародні журналісти, юристи, аналітики, що збирають свідчення воєнних злочинів РФ в Україні. Ці свідчення лягають в основу кримінальних розслідувань, за ними готуються медіа-проєкти українських та іноземних ЗМІ.

 

Теги: #костін #офіс_генпрокурора

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:31 05.12.2023
Генпрокурор доручив провести службове розслідування у зв'язку з оприлюдненим відео журналіста Ткача - Офіс генпрокурора

Генпрокурор доручив провести службове розслідування у зв'язку з оприлюдненим відео журналіста Ткача - Офіс генпрокурора

11:30 29.11.2023
У Рені ліквідували канал контрабанди сигарет з Пакистану, вилучено 400 тис. пачок

У Рені ліквідували канал контрабанди сигарет з Пакистану, вилучено 400 тис. пачок

15:50 21.11.2023
Генпрокурор: Канада разом з Україною готова очолити коаліцію країн, які сприятимуть поверненню депортованих РФ українських дітей

Генпрокурор: Канада разом з Україною готова очолити коаліцію країн, які сприятимуть поверненню депортованих РФ українських дітей

14:46 21.11.2023
Генпрокурор: Необхідний ефективний міжнародний механізм для повернення депортованих до РФ українських дітей

Генпрокурор: Необхідний ефективний міжнародний механізм для повернення депортованих до РФ українських дітей

12:16 20.11.2023
Генпрокурор: Українцям важливо відчувати підтримку США і Європи, зволікання призведе до нових конфліктів у світі

Генпрокурор: Українцям важливо відчувати підтримку США і Європи, зволікання призведе до нових конфліктів у світі

14:50 19.11.2023
Генпрокурор Костін обговорив із британським депутатом Кернс шляхи репатріації українських дітей

Генпрокурор Костін обговорив із британським депутатом Кернс шляхи репатріації українських дітей

10:14 19.11.2023
Генпрокурор Костін і спецпредставник США Пріцкер обговорили питання конфіскації російських активів

Генпрокурор Костін і спецпредставник США Пріцкер обговорили питання конфіскації російських активів

17:06 15.11.2023
Генпрокурор: Продовжуємо тісну співпрацю з МКС у справі примусової депортації українських дітей

Генпрокурор: Продовжуємо тісну співпрацю з МКС у справі примусової депортації українських дітей

11:31 14.11.2023
Костін на зустрічі з представниками комісії ООН: Тортури і сексуальне насильство документуємо скрізь, де були ворожі війська

Костін на зустрічі з представниками комісії ООН: Тортури і сексуальне насильство документуємо скрізь, де були ворожі війська

18:06 08.11.2023
Генпрокурор: Необхідно об'єднати зусилля з розслідування незаконного утримання РФ цивільних та їх звільнення

Генпрокурор: Необхідно об'єднати зусилля з розслідування незаконного утримання РФ цивільних та їх звільнення

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна повернула ще 8 незаконно депортованих дітей

Припинення Варшавою слідства у справі про переселення в 1947 р. жителів південно-східної Польщі є спробою реабілітації операції "Вісла" - УІНП

СБУ ліквідувала екснардепа Киву - джерела

СБУ підірвала автомобіль "депутата ЛНР" Попова, він загинув - джерела

Впроваджувані урядом рішення вже дали змогу зменшити час проходження ВЛК утричі - Шмигаль

ОСТАННЄ

Мовний омбудсмен за результатами PISA-2022 підготує рекомендації органам влади щодо підвищення успішності українських учнів

Україна повернула ще 8 незаконно депортованих дітей

Припинення Варшавою слідства у справі про переселення в 1947 р. жителів південно-східної Польщі є спробою реабілітації операції "Вісла" - УІНП

СБУ ліквідувала екснардепа Киву - джерела

СБУ підірвала автомобіль "депутата ЛНР" Попова, він загинув - джерела

Досвід наглядових рад у сфері бізнесу потрібно застосовувати для управління держустановами культури - в.о. міністра культури

Німеччина передала Києву вантажівку гумдопомоги, автомобілі та генератори - Кличко

Впроваджувані урядом рішення вже дали змогу зменшити час проходження ВЛК утричі - Шмигаль

Мінкультури має намір ініціювати формування реанімаційного пакета допомоги для пам'яток культури України

Велика Британія запровадила санкції проти низки компаній і фізичних осіб, пов'язаних з оборонним виробництвом РФ, імпортом, продажем нафти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА