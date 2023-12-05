Події

15:36 05.12.2023

Унаслідок ворожого артобстрілу Козачої Лопані зруйновано медамбулаторію та пошкоджено газопровід, у селищі немає світла - голова МВА

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Російські окупаційні війська у вівторок  обстріляли Козачу Лопань Дергачівської громади Харківської області, повідомив голова міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

"Унаслідок артилерійських ударів зруйновано будівлю Козачолопанської медичної амбулаторії. Пошкоджень також зазнали автівки медиків, центральна система газогону, лінії електропередач. Наразі у селищі відсутній мобільний зв’язок та електроенергія, дані щодо постраждалих уточнюються", - написав Задоренко в телеграм-каналі.

За його словами, екстрені служби працюють над відновленням зв'язку та критичної інфраструктури.

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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