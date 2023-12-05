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14:12 05.12.2023

ДБР розслідує можливе службове підроблення документів для виїзду за кордон нардепом від ОПЗЖ

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ДБР розслідує можливе службове підроблення документів для виїзду за кордон нардепом від ОПЗЖ

Співробітники ДБР розслідують можливе службове підроблення документів для виїзду за кордон нардепом України від забороненої "Опозиційної платформи - За життя", членом Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

"Встановлено, що народний депутат відповідно до розпоряджень голови Верховної Ради України двічі їздив до Угорщини: з 12 по 14 квітня та з 3 по 5 липня 2023 року. Водночас після спливу термінів відрядження він вчасно не повертався в Україну, а продовжував перебувати за кордоном. Зокрема, депутат у приватних справах відвідував Угорщину, Туреччину, Сполучені Штати Америки, Австрійську Республіку, Федеративну Республіку Німеччина, Італійську Республіку, Французьку Республіку", - йдеться в повідомленні на сайті ДБР у вівторок.

Наприкінці жовтня 2023 року генеральний прокурор ініціював відкриття відповідного кримінального провадження за ч. 1 ст. 366 КК України на підставі матеріалів, зібраних ДБР.

Наразі у кримінальному провадженні перевіряється інформація про внесення нардепом до документів про відрядження за кордон неправдивих відомостей про строк, мету та країни відрядження.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

У повідомленні не називається ім'я нардепа, проте агентству "Інтерфакс-Україна" відомо, що йдеться про Віталія Борта.

 

Теги: #дбр #опзж

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