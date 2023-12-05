Кількість поранених медиків унаслідок обстрілу Херсона збільшилася до чотирьох - голова ДВА

Кількість медиків, які дістали поранень унаслідок ворожого обстрілу медзакладу в Херсоні, зросла до чотирьох осіб, повідомляє голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"За останніми даними, внаслідок влучання ворожого снаряду у заклад охорони здоров'я у середмісті Херсона поранення отримали четверо людей - двоє лікарів 1954 і 1959 р.н., акушерка 1966 р.н і працівник одного з відділів 1956 р.н. Усім пораненим на місці надано медичну допомогу. Отримані ними травми легкі, й лікування не потребує госпіталізації", - написав Мрочко в телеграм-каналі у вівторок.

Раніше повідомлялося, що внаслідок влучання російського снаряда в медзаклад Херсона поранень дістали двоє лікарів.