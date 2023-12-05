Блокаду пункту пропуску зі Словаччиною "Ужгород-Вишнє-Нємецьке" припинено

Блокаду пункту пропуску зі Словаччиною через "Ужгород-Вишнє-Нємецьке" припинено, вантажівки пропускають у звичайному режимі, повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач 4 грудня.

"Блокада пункту пропуску зі Словаччиною припинена. Пропуск вантажівок через "Ужгород - Вишнє-Нємецьке" здійснюється у звичайному режимі. Продовжуємо працювати зі словацькими колегами, щоб запобігти подальшим протестам", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

Також він наголосив, що "Єврокомісія не планує вносити зміни до чинної Угоди про лібералізацію вантажних перевезень, а навпаки висловлює готовність відстоювати транспортний безвіз".

Про це за результатами Ради міністрів транспорту ЄС заявила комісар Адіна Велян.

"Щоб всі ці новини відбулись, а транспортний безвіз був збережений та продовжений, ми з командою Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України на чолі з Олександром Кубраковим проводимо багато непублічної роботи та комунікації з партнерами. ", - наголосив Деркач.