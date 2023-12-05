РФ продовжує атакувати Україну "Шахедами", є загроза для західних областей - Повітряні сили ЗСУ

Російські війська продовжують атакувати Україну "Шахедами", є загроза для Львівської області, попереджають Повітряні сили ЗС України в ніч на 5 грудня.

"1 група (один) ударних БпЛА увійшла через Тернопільський район у Львівську область. 2 група (один) ударних БпЛА слідує за першою групою, тим самим напрямком", - вказується в повідомленні в Телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Раніше ПС ЗСУ інформували, що "станом на 02:41 загроза ударних БпЛА залишається для Хмельницької, Тернопільської та Львівської областей".