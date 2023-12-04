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16:59 04.12.2023

Столтенберг запевнив Умєрова, що союзники з НАТО сповнені рішучості посилити підтримку Україні

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Столтенберг запевнив Умєрова, що союзники з НАТО сповнені рішучості посилити підтримку Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрівся з міністром оборони України Рустемом Умєровим, обговорили перебіг війни, яку проти України веде Росія, підтримку НАТО і шлях Києва до членства в організації.

Зустріч відбулася в понеділок у Брюсселі, повідомляє штаб-квартира Організації Північноатлантичного договору.

"Генеральний секретар і міністр Умєров обговорили останні події на полі бою і невідкладні військові потреби України. Зважаючи на те, що зима, як очікується, ускладнить бойові дії, Столтенберг наголосив, що союзники сповнені рішучості посилити політичну та практичну підтримку України в її захисті від російського вторгнення. Генеральний секретар підтвердив, що НАТО надаватиме довгострокову підтримку Україні, щоб зробити українські сили повністю сумісними з НАТО і ще більше наблизити їх до Альянсу", - ідеться в повідомленні.

Крім того, сторони обговорили шлях України до членства в НАТО і зусилля України з реформування. "Столтенберг підтвердив, що Україна стане членом НАТО, коли всі союзники погодяться і коли будуть виконані умови", - наголошується в пресрелізі.

У НАТО констатували, що ця зустріч відбулася після засідання Ради НАТО-Україна на рівні міністрів закордонних справ, яке відбулося 29 листопада. Раніше Столтенберг зустрічався з Умєровим у Києві у вересні, а також під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО в жовтні.

Теги: #нато #столтенберг

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