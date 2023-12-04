Для потреб ЗСУ передано авіаційне обладнання, вилучене в зловмисника, який викрав його на заводі-виробнику - прокуратура

Авіаційне обладнання, викрадене зловмисником з території підприємства-виробника в одному з обласних центрів України, передано на потреби Збройних сил України, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"За клопотанням Офісу генерального прокурора для потреб Збройних сил України передано авіаційні насоси та комплектуючі до них на загальну суму понад 10 млн грн", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі відомства в понеділок.

За даними слідства, у 2019 році авіаційні насоси та комплектуючі до них, які використовують на бойових літаках МіГ-29, було вкрадено з території підприємства-виробника в одному з обласних центрів України. Їхня вартість перевищує 10 млн грн. "У подальшому це обладнання громадянин намагався продати через інтернет", - уточнюють у прокуратурі.

Під час досудового розслідування товари вилучено з метою недопущення їх реалізації стороннім особам, зокрема представникам держави-агресора. За клопотанням прокурора на них накладено арешт.