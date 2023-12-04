Події

09:15 04.12.2023

Усі безпілотники, які атакували Прикарпаття на світанку, знищені, обійшлося без жертв і значних руйнувань - ОВА

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Сили протиповітряної оборони вранці знищили всі російські БПЛА, що атакували Прикарпаття, на місці падіння уламків працюють відповідні служби, обійшлося без жертв і значних руйнувань, повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації (ОВА) Світлана Онищук.

"Ворог не припиняє здійснювати атаки на об'єкти критичної інфраструктури Прикарпаття. Цієї ночі окупанти атакували Україну БПЛА. На світанку під час повітряної тривоги сили ППО знищили ворожі безпілотники на території нашої області", - написала вона в телеграм-каналі в понеділок уранці.

"На щастя, обійшлося без жертв і значних руйнувань. На місці падіння уламків працюють відповідні служби", - додала Онищук. 

Теги: #бпла_рф

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