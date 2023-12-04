Події

07:00 04.12.2023

США вдарили по бойовиках в Іраку для попередження атаки на свою базу

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США вдарили по бойовиках в Іраку для попередження атаки на свою базу

США завдали удару по членах іракського збройного угруповання, щоб попередити удар по своїй військовій базі, передає Reuters.

За інформацією видання, внаслідок ймовірного авіаудару США було вбито п'ятьох членів іракського збройного угруповання, що підтримує Іран, на північ від міста Кіркук, коли вони готувалися запустити снаряди по американських військах у країні, повідомили три джерела в іракських службах безпеки.

З 17 жовтня іракські збройні групи заявили про більш ніж 70 подібних нападів на американські сили у зв'язку з підтримкою Вашингтоном Ізраїлю в його бомбардуваннях Сектора Гази.

У листопаді США завдали дві серії ударів по збройних угрупованнях, які, за їхніми словами, були пов'язані з Іраном і здійснювали напади на їхні війська.

Унаслідок цих ударів було вбито щонайменше 10 бойовиків, яких ідентифікували як членів тіньового ополчення "Катаеб Хезболла" і Сил народної мобілізації Іраку, офіційного органу безпеки, який складається здебільшого з шиїтських мусульманських збройних груп, багато з яких тісно пов'язані з Іраном.

Зазначається, що уряд Іраку засудив ці удари як ескалацію і порушення іракського суверенітету.

 

 

 

Теги: #сша #удар #ірак

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