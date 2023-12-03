Події

11:37 03.12.2023

В Івано-Франківській області знеструмленими залишаються 35 населених пунктів

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В Івано-Франківській області знеструмленими залишаються 35 населених пунктів

В Івано-Франківській області триває ліквідація наслідків негоди, через які без електроенергії залишилися 35 населених пунктів, тривають відновлювальні роботи, повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Оніщук.

"Унаслідок негоди на Прикарпатті все ще знеструмленими залишаються 35 населених пунктів. Із них - 18 повністю та 17 - частково. Наразі без електропостачання населені пункти Галицької, Рогатинської, Калуської територіальних громад та по одному - у Долинській, Богородчанській та Верховинській ТГ", - написала Онищук у телеграм-каналі.

"В області тривають відновлювальні роботи, залучено 27 аварійних бригад", - уточнила вона.

Оніщук зазначила, що на дорогах ситуація контрольована, дороги області - у проїжджому стані.

"На річках спостерігається підйом рівня води через відлигу та опади. Найбільше - у річці Дністер на ділянці Галича - до 85 см. Натомість у басейні Прута зафіксовано падіння рівня - до 95 см за добу", - поінформувала голова ОВА.

У неділю, 3 грудня, в області прогнозують сніг, на дорогах - ожеледицю. 

Теги: #негода #знеструмлення #івано_франківська_область

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