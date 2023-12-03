Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, є руйнування

Минулої доби ворожих обстрілів зазнали щонайменше 16 населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок обстрілу Куп'янська-Вузлового було пошкоджено 5-поверховий багатоквартирний будинок. У будівлі вибито вікна. Крім того, окупанти обстріляли Уди, Козачу Лопань, Ветеринарне, Вовчанськ, Дворічну, Синьківку, Петропавлівку, Іванівку, Берестове та інші населені пункти.