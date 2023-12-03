Події

08:34 03.12.2023

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, є руйнування

1 хв читати
Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, є руйнування

Минулої доби ворожих обстрілів зазнали щонайменше 16 населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок обстрілу Куп'янська-Вузлового було пошкоджено 5-поверховий багатоквартирний будинок. У будівлі вибито вікна. Крім того, окупанти обстріляли Уди, Козачу Лопань, Ветеринарне, Вовчанськ, Дворічну, Синьківку, Петропавлівку, Іванівку, Берестове та інші населені пункти.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:51 03.12.2023
Армія РФ за добу завдала 86 ударів по населених пунктах Запорізької області

Армія РФ за добу завдала 86 ударів по населених пунктах Запорізької області

08:25 03.12.2023
Через російські обстріли за минулу добу в Херсонській області одна людина дістала поранення

Через російські обстріли за минулу добу в Херсонській області одна людина дістала поранення

08:01 03.12.2023
Російська армія піддала артилерійському обстрілу Нікополь і Червоногригорівську громаду

Російська армія піддала артилерійському обстрілу Нікополь і Червоногригорівську громаду

00:43 03.12.2023
Війська РФ за минулий день обстріляли 7 громад Сумської області

Війська РФ за минулий день обстріляли 7 громад Сумської області

19:14 02.12.2023
У результаті ворожого обстрілу с. Тягинка постраждала місцева жителька

У результаті ворожого обстрілу с. Тягинка постраждала місцева жителька

16:34 02.12.2023
Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівської області, постраждала сім'я з дитиною - ОВА

Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівської області, постраждала сім'я з дитиною - ОВА

11:30 02.12.2023
Російська армія завдала ракетного удару по Дніпровському району, без жертв - ОВА

Російська армія завдала ракетного удару по Дніпровському району, без жертв - ОВА

10:50 02.12.2023
Через російські обстріли на Донеччині за добу загинула 1 людина, поранені двоє

Через російські обстріли на Донеччині за добу загинула 1 людина, поранені двоє

10:22 02.12.2023
В Одеській області зафіксовано влучання в об'єкт інфраструктури, без жертв - ОВА

В Одеській області зафіксовано влучання в об'єкт інфраструктури, без жертв - ОВА

10:21 02.12.2023
Росіяни вночі обстріляли медичний заклад у Херсоні

Росіяни вночі обстріляли медичний заклад у Херсоні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували 930 окупантів

Уночі українська ППО ліквідувала 10 із 12 "Шахедів", які атакували Україну

Глава Пентагону: Вирішальне десятиліття, що визначає майбутнє безпеки в Європі та світі

СтратКом ЗС України підтверджує розстріл двох українських військовополонених

Зеленський закликав реагувати на сигнали повітряної тривоги, особливо цими днями

ОСТАННЄ

Пункт пропуску "Смільниця" та місце пропуску поза ПП "Нижанковичі" призупинили роботу – Держприкордонслужба

У Львівській області знеструмлено 395 населених пунктів

У Києві працює 312 одиниць техніки

Сили оборони за добу ліквідували 930 окупантів

Окупанти за минулу добу 16 разів обстрілювали Херсон

Землетрус силою 7,4 бала стався на Філіппінах

За добу було 88 бойових зіткнень, Сили оборони відбили 44 атаки ворога на бахмутському та авдіївському напрямках

Окупанти за добу здійснили три ракетні та 22 авіаудари, а також 53 обстріли з РСЗВ

Українські ракетники за добу атакували два райони зосередження сил противника

Украинские ракетчики за сутки атаковали два района сосредоточения сил противника - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА