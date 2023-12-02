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21:06 02.12.2023

Зеленський закликав реагувати на сигнали повітряної тривоги, особливо в ці дні

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Зеленський закликав реагувати на сигнали повітряної тривоги, особливо в ці дні

Президент України Володимир Зеленський закликав українців і громадян інших національностей, які проживають у країні, реагувати на сигнали повітряної тривоги, особливо в ці дні, про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

"Будь ласка, не забувайте зважати на сигнали повітряної тривоги в ці дні. Особливо в ці дні. Не варто нехтувати", - заявив він.

Глава держави також назвав тиждень, що минає, результативним, зокрема, через виключення Росії з Міжнародної морської організації та Міжнародної організації із заборони використання хімічної зброї, а також завдяки наданому Німеччиною Україні нового пакета військової допомоги й американським санкціям проти російських суб'єктів, які підтримують економіку держави-агресора.

Крім того, Зеленський подякував усім українським воїнам, рятувальникам, медикам, волонтерам, тренерам, поліцейським, нацгвардійцям, дипломатам тощо за те, що "цей тиждень став результативним для держави та досягнення цілей".

 

 

 

Теги: #президент #заклик #реагування #тривога

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