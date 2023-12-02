Події

19:37 02.12.2023

Кількість знеструмлених населених пунктів у Львівській області зросла до 454

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Кількість знеструмлених населених пунктів у Львівській області зросла до 454

Кількість знеструмлених населених пунктів у Львівській області зросла до 454, повідомив у телеграм-каналі голова Львівської ОДА Максим Козицький.

"Через налипання мокрого снігу у Львівській області зросла кількість знеструмлених населених пунктів. Наразі їх 454. 228 знеструмлено повністю і 226 - частково", - написав Козицький.

За його даними, найбільше знеструмлених населених пунктів на Жидачівському, Стрийському, Перемишлянському, Яворівському, Мостиському, Стрийському та Дрогобицькому напрямках.

Над відновленням електропостачання працюють близько 500 співробітників "Львівобленерго".

Раніше Козицький повідомив, що вранці через негоду без електрики залишилися 305 населених пунктів у Львівській області.

Львівський гідрометцентр оголосив штормове попередження на 3 грудня - в області прогнозують снігопади та пориви вітру до 20 метрів на секунду.

 

 

 

Теги: #львів #негода #електрика

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