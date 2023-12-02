Тарнавський: ЗСУ тримають оборону на авдіївському напрямку, втрати ворога за добу - близько 500 осіб

Російські війська знизили активність авіації, артилерії та загальну кількість бойових зіткнень, Сили оборони України стійко тримають позиції на авдіївському напрямку, повідомив командувач ОСГВ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

"Ворог зменшив активність авіації, артилерії та загальну кількість бойових зіткнень. Продовжує спроби просуватися піхотою - втратив майже 500 осіб. В операційній зоні ОСГВ "Таврія" противник завдав 4 авіаудари, провів 34 бойових зіткнення і здійснив 648 артобстрілів", - написав Тарнавський за підсумками минулої доби.

Як наголосив Тарнавський, "наші захисники і захисниці стійко тримають оборону на авдіївському напрямку".

За даними командувача, загальні втрати ворога за добу становили 495 осіб. Знищено 8 одиниць військової техніки. Зокрема, 4 ББМ, 2 БпЛА, 2 автомобілі. Ще 13 одиниць техніки ворога пошкоджено.

"Продовжується ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку", - інформував Тарнавський.