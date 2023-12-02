Сили оборони за добу ліквідували 1070 окупантів, загальні втрати противника перевищують 331 тис. особового складу

Сили оборони за минулу добу ліквідували 1070 окупантів, 7 танків, 13 бронемашин, 10 артсистем, 1 реактивну систему залпового вогню, 18 безпілотників, 1 крилату ракету, 12 одиниць авто і спецтехніки, повідомив Генштаб Збройних сил України в суботу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.12. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 331110 (+1070) осіб, танків - 5571 (+7) од, бойових броньованих машин - 10385 (+13) од, артилерійських систем - 7941 (+10) од, РСЗВ - 913 (+1) од, засоби ППО - 602 (+0) од, літаків - 323 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5994 (+18), крилаті ракети - 1568 (+1), кораблі / катери - 22 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 10410 (+11) од, спеціальна техніка - 1138 (+1)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.