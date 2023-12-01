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11:03 01.12.2023

Кредити та ліцензії на виробництво американської зброї допоможуть Україні переломити хід війни - Зеленський

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Кредити та ліцензії на виробництво американської зброї допоможуть Україні переломити хід війни - Зеленський

Україна зосереджується на нарощенні вітчизняного виробництва зброї, але нинішніх обсягів виробництва далеко не достатньо, щоб переломити хід війни. Президент України Володимир Зеленський звертається до західних союзників, зокрема до США, з проханням надати вигідні кредити й контракти для досягнення цієї мети.

"Це вихід", - сказав Зеленський в інтерв'ю The Associated Press, додавши, що ніщо так не лякає Росію, як самодостатня у військовому плані Україна.

На останній зустрічі з президентом США Джо Байденом, членами Конгресу та іншими високопосадовцями він звернувся з наполегливим проханням надати Україні дешеві кредити й ліцензії на виробництво американської зброї.

"Дайте нам ці можливості, і ми будемо будувати. Хоч би скільки зусиль і часу на це знадобилося, ми зробимо це, і зробимо дуже швидко", - наголосив Зеленський.

Теги: #виробництво #кредити #озброєння

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