Чотирьом суддям Київського апеляційного суду повідомлено про підозру в отриманні хабаря

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди розміром $35 тис. чотирьом суддям Київського апеляційного суду, повідомляє пресслужба САП.

"30 листопада 2023 року прокурори САП за дорученням керівника САП повідомили про підозру чотирьом суддям Київського апеляційного суду, викритим на одержанні неправомірної вигоди розміром $35 тис. за ухвалення рішення про скасування арешту майна. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України", - йдеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі САП.

Як повідомлялося, 29 листопада 2023 року прокурори САП і детективи НАБУ викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні неправомірної вигоди розміром $35 тис. за ухвалення рішення про скасування арешту майна.