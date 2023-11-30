Унаслідок обстрілу Берислава поранені двоє поліцейських

Унаслідок ворожої атаки дронами по м. Бериславу Херсонської області поранень зазнали 22-річний і 37-річний поліцейські, їх госпіталізували, повідомляє Національна поліція з посиланням на голову Івана Виговського.

"Двоє поліцейських Бериславського районного відділу поліції на Херсонщині були поранені сьогодні в результаті дронової атаки ворога... Внаслідок вибуху ВОГ-17 травмовані 22-річний та 37-річний поліцейські, які саме прямували на виклик. Колеги-поліцейські з роти поліції особливого призначення евакуювали поранених до лікарні, де тепер медики надають правоохоронцям необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі в четвер.