Події

18:42 30.11.2023

Унаслідок обстрілу Берислава поранені двоє поліцейських

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Унаслідок ворожої атаки дронами по м. Бериславу Херсонської області поранень зазнали 22-річний і 37-річний поліцейські, їх госпіталізували, повідомляє Національна поліція з посиланням на голову Івана Виговського.

"Двоє поліцейських Бериславського районного відділу поліції на Херсонщині були поранені сьогодні в результаті дронової атаки ворога... Внаслідок вибуху ВОГ-17 травмовані 22-річний та 37-річний поліцейські, які саме прямували на виклик. Колеги-поліцейські з роти поліції особливого призначення евакуювали поранених до лікарні, де тепер медики надають правоохоронцям необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі в четвер.

Теги: #поліція #обстріл #берислав

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