Повітряні Сили знищили 16 із 30 БПЛА типу "Shahed 131/136"

У ніч на неділю окупаційна армія РФ атакувала Україну 30 безпілотниками типу "Shahed131/136", знищено 16 "шахедів", повідомляє телеграм-канал Повітряних Сил Збройних Сил України.

"У ніч на 1 жовтня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними БПЛА типу "Shahed" з південного, південно-східного та північного напрямків (мис Чауда - ТОТ Крим, Приморсько-Ахтарськ-рф, Курськ-рф). Силами і засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 16 "шахедів", - ідеться в повідомленні.