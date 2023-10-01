Події

09:10 01.10.2023

Повітряні Сили знищили 16 із 30 БПЛА типу "Shahed 131/136"

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Повітряні Сили знищили 16 із 30 БПЛА типу "Shahed 131/136"

У ніч на неділю окупаційна армія РФ атакувала Україну 30 безпілотниками типу "Shahed131/136", знищено 16 "шахедів", повідомляє телеграм-канал Повітряних Сил Збройних Сил України.

"У ніч на 1 жовтня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними БПЛА типу "Shahed" з південного, південно-східного та північного напрямків (мис Чауда - ТОТ Крим, Приморсько-Ахтарськ-рф, Курськ-рф). Силами і засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 16 "шахедів", - ідеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #атаки_рф #повітряні_сили

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