Події

08:17 01.10.2023

У Чорному та Азовському морях носіїв ракет "Калібр" немає

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Військово-морські Сили Збройних Сил України повідомляють, що станом на 07:00 неділі на бойовому чергуванні перебувають: у Чорному морі - 4 ворожі кораблі, в Азовському морі - 1 корабель противника, у Середземному морі - 1 корабель противника. Ракетоносіїв крилатих ракет типу "Калібр" на бойовому чергуванні немає, повідомляє телеграм-канал ВМС ЗСУ.

"За минулу добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря - 26 суден, із них 9 рухались із протоки Босфор; до Чорного моря - 13 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор", - уточнюється в повідомленні.

 

 

 

Теги: #вмс #обстановка

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