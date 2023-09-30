Події

20:30 30.09.2023

Кількість постраждалих унаслідок прориву нафтопроводу в Івано-Франківській області зросла до дев’яти людей, серед них двоє дітей

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Кількість постраждалих унаслідок прориву нафтопроводу в Івано-Франківській області зросла до дев’яти людей, серед них двоє дітей

Кількість постраждалих унаслідок аварії на нафтопроводі в с. Стримба Надвірнянського району Івано-Франківської області зросла до дев'яти осіб, із них двоє дітей і троє дорослих - у критичному стані, про це в суботу ввечері повідомляє у своєму телеграм-каналі голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

"У результаті постраждали 9 осіб. Двоє дітей і троє дорослих, за попередньою інформацією, у критичному стані, з численними опіками тіла (понад 70 відсотків). Їх відправлено до лікувальних закладів району, їм надається вся необхідна допомога. Ще чотирьом людям надано необхідну медичну допомогу на місці. Пожежу ліквідовано. Разом із усіма відповідними службами працюємо на місці події. Причини трагедії - встановлюються", - повідомляє вона.

Раніше повідомлялося про 6 постраждалих.

 

 

 

Теги: #нафтопровід #івано_франківська #постраждалі

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