Події

19:59 30.09.2023

На лінії фронту за добу відбулося 24 бойових зіткнення

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На лінії фронту за добу відбулося 24 бойових зіткнення

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Протягом доби відбулося 24 бойові зіткнення", - зазначається в повідомленні у фейсбуці.

На бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене становище неподалік Кліщіївки Донецької області.

На авдіївському напрямку українські захисники успішно відбили атаки ворога поблизу Новоселівки, на схід від Степового та Авдіївки Донецької області.

На мар'їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 9 атак біля Мар'їнки Донецької області.

На запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаки ворога у Новодарівки Запорізької області.

Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на мелітопольському напрямку, наступальні дії на бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

Також, російська федерація завдала чергового удару по Україні застосувавши близько 40 іранських ударних БПЛА типу "Shahed-136/131" з південного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 30 ворожих "шахедів" у межах Одеської, Миколаївської та Вінницької областей. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 71 авіаційного удару, здійснив 17 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Мінометного та артилерійського обстрілу зазнали понад 127 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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