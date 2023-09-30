УВКБ ООН має намір надати українцям допомогу на $123 млн для проходження цієї зими

Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) оцінює загальні потреби допомоги українським біженцям, вимушеним переселенцям та іншим групам населення, які постраждали від війни, на проходження майбутньої зими в $123 млн, а ще $5,2 млн - на подібну допомогу в Молдові.

"УВКБ ООН визначило пріоритетність адресної допомоги в зимовий період із вересня 2023 року до лютого 2024 року для 900 000 вразливих, переміщених і постраждалих від війни людей в Україні та 55 000 біженців у Молдові", - йдеться у звіті управління "Молдова та Україна 2023-2024: Відповідь УВКБ ООН на підготовку до зими".

Згідно з ним, грошова допомога залишається переважним способом надання допомоги населенню в задоволенні потреб, пов'язаних із зимою, зокрема в оплаті енергії та оренді, оскільки від початку війни вартість життя в Україні та Молдові суттєво зросла.

Зазначається, що там, де видача готівки неможлива, УВКБ ООН і партнери роздаватимуть обігрівачі та непродовольчі товари, а також надаватимуть житло і допомогу в забезпеченні житлом, щоб допомогти сім'ям залишатися в теплі, безпеці та гідному становищі.

Уточнюється, що 450 тис. осіб отримають грошову допомогу.

Ще 15,75 тис. осіб буде забезпечено житлом або їм буде надано підтримку в теплоізоляції. Зокрема, сюди входить грошова допомога у вигляді орендної плати для 1,35 тис. переміщених домогосподарств, які наразі проживають у гуртожитках, комплекти швидкої термоізоляції для 3000 домогосподарств і 938 твердопаливних обігрівачів для сільських будинків.

Крім того, 250 тис. осіб буде забезпечено необхідними для зими непродовольчими товарами, зокрема термоковдрами, кухонними гарнітурами, матрацами, спальними мішками, лампами, термосами і рушниками. Крім того, ще 62,25 тис. осіб отримають зимові куртки і черевики.

Ще 18 тис. осіб будуть охоплені через догляд і обслуговування 362 колективних об'єктів, включно з їх дрібним ремонтом, а також підтримкою систем опалення та електропостачання.

Крім того, підготовлено генератори, достатні для обслуговування 104 тис. осіб, які будуть розподілятися в міру необхідності.

Щодо Молдови, то 55 тис. осіб отримають додаткову грошову допомогу для покриття зимових потреб, а більше ніж 20 громадським приміщенням, включно з громадськими центрами, центрами розміщення біженців та установами з догляду за дітьми, буде надано допомогу в забезпеченні інфраструктури та опалення.

Джерело: https://reporting.unhcr.org/operational/situations/ukraine-situation