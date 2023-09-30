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12:14 30.09.2023

Столтенберг: Лише героїзм не може перехопити ракети, Україні потрібні можливості високої якості, багато і швидко

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Столтенберг: Лише героїзм не може перехопити ракети, Україні потрібні можливості високої якості, багато і швидко

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час звернення на Форумі оборонних індустрій заявив, що "без промисловості не може бути оборони", наголосивши на необхідності нарощування виробництва.

"Для мене велика честь виступити на першому Міжнародному Форумі оборонних індустрій у Києві. Шкодую, що не зміг бути з вами особисто. Але я радий, що мій помічник з оборонних інвестицій Венді Гілмор бере участь сьогодні у Форумі. Дозвольте мені почати з того, щоб віддати належне українському народу і силам. Ви продовжуєте давати відсіч жорстокій агресивній війні Росії. Ваша мужність і героїзм надихнули світ. Але одна сміливість не зупиняє дрони. Один тільки героїзм не може перехопити ракети. Україні потрібні можливості. Високої якості. У великій кількості. І швидко", - сказав генсек НАТО, під час відеозвернення на Форумі оборонних індустрій.

Столтенберг наголосив, що без промисловості немає оборони, і схвалив те, що у Форумі беруть участь великі компанії з усього оборонного блоку.

"Після повномасштабного вторгнення Росії минулого року багато країн НАТО значно виснажили свої запаси, щоб підтримати Україну. Це було правильно. Але зараз нам потрібно нарощувати виробництво. Як для задоволення потреб України, так і для забезпечення нашої оборони", - зазначив він.

За його словами, НАТО прагне допомогти Україні модернізувати її оборонно-промисловий сектор і механізми закупівель.

"Це допоможе забезпечити максимально плавні, ефективні та прозорі процеси. І це допоможе гарантувати, що Україна продовжить рухатися вперед до цілковитої оперативної сумісності з НАТО", - пояснив генсек.

Крім того, він зазначив, що "від дронів до розмінування" Україна впроваджує інновації з блискавичною швидкістю. Також Столтенберг заявив, що для справедливого і міцного миру необхідно посилити позиції України.

"Чим сильнішою Україна буде на полі бою, тим сильнішою буде її позиція за будь-яким столом переговорів. Тому, хоча це може здатися парадоксом, зброя для України - це шлях до миру", - наголосив він.

Столтенберг також заявив, що "з нетерпінням чекає продовження нашої взаємодії" на NATO Industry Forum у Стокгольмі наступного місяця.

Теги: #нато #форум #опк #столтенберг

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