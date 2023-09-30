Події

07:10 30.09.2023

Російські війська завдали шість ракетних і 56 авіаударів по Україні

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Російські війська завдали шість ракетних і 56 авіаударів по Україні

Ворог завдав 6 ракетних і 56 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 6.00 суботи.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у зведенні.

Крім того, сьогодні вночі окупанти атакували Україну дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131". Інформація про наслідки цієї терористичної атаки поки уточнюється.

Авіаційних ударів зазнали: Комісарове, Петропавлівка, Іванівка, Піщане, Сенькове, Копанки Харківської області; Новоселівське, Невське Луганської області; Зарічне, Спірне, Серебрянка, Богданівка, Красногорівка, Мар'їнка, Вугледар, Велика Новосілка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Роботине, Новоданилівка, Оріхів Запорізької області; Берислав, Вільхівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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