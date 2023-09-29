Сербський суд засудив до року позбавлення волі ексгенерала СБУ Наумова

Вищий суд міста Ниш (Сербія) засудив колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова до року позбавлення волі за обвинуваченням у відмиванні грошей, повідомляє "Радіо Свобода".

Сторона захисту заявила про намір оскаржити рішення.

"Ми вважаємо, що немає абсолютно ніяких підстав для засудження за кримінальний злочин відмивання грошей, тому що ми вважаємо, що підсудний Андрій Наумов не міг вчинити цей кримінальний злочин, особливо на території Сербії", - заявив адвокат Наумова Мілан Петрович.

Він також зазначив, що очікує рішення апеляційного суду щодо екстрадиції Наумова в Україну.

Раніше суд відхилив запит про екстрадицію Наумова, який перебуває під вартою в Сербії з червня 2022 року.

Наумова заарештували, коли він намагався потрапити з Сербії до Північної Македонії. Сербська поліція оголосила, що гроші й діаманти, знайдені під час огляду автомобіля, "ймовірно, походять від злочинної діяльності", після чого Наумову висунули обвинувачення у відмиванні грошей.

На суді Наумов заперечував звинувачення слідства і стверджував, що це його особисті гроші.

Як повідомлялося, в Україні Наумову повідомлено про дві підозри: у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем і зловживанні владою або службовим становищем (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК) і шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України). Печерський райсуд Києва щодо нього заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наумова також було оголошено в міжнародний розшук.

Президент України Володимир Зеленський позбавив Наумова генеральського звання 1 квітня 2022 року, водночас заявивши, що він "не має часу займатися всіма зрадниками, але поступово всі вони будуть покарані".