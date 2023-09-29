Подоляк: Допуск РФ до міжнародних заходів, організацій і торгівлі затягує війну і заохочує порушення міжнародних законів

Допуск Росії до міжнародних активностей, і до спортивних, і до політичних та економічних, тільки затягує війну, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Дозвіл участі росіян у Паралімпійських іграх і юнацьких змаганнях із футболу, невиключення Росії з міжнародних інституцій та організацій, невидача ордерів на арешт у будь-якій юрисдикції високопосадовців за причетність до масових злочинів, дозвіл міжнародним компаніям торгувати з Росією - усе це, по-перше, затягує війну, а по-друге, провокує Росію на збільшення рівня масового насильства в Україні з метою чинити тиск на світові еліти та змусити їх погодитися з правом Росії ігнорувати міжнародні закони", – написав Подоляк у твіттері у п'ятницю.