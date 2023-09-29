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11:47 29.09.2023

Казахстан ефективно контролює питання дотримання санкцій у торгівлі з РФ, вважає посол США

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Казахстан вживає ефективних заходів щодо контролю за вивезенням товарів, що перебувають під санкціями, до Росії, вважає посол США в Казахстані Деніел Розенблюм.

"США і Казахстан дуже близько працювали спільно над контролем і моніторингом конкретних товарів, які можуть бути паралельно імпортовані до Росії. Можливо, ви пам'ятаєте, що наприкінці квітня приїжджали представники міністерства торгівлі та Мінфіну США, щоб обговорити цю тему. І також на початку липня приїжджала делегація з Держдепартаменту. Ці обговорення тривають, проте заходи, яких вживає уряд Казахстану, є ефективними. І в уряду правильні наміри, а саме контроль за товарами і послугами, які, можливо, можуть бути використані з військовою метою", - сказав Розенблюм журналістам в Астані.

"Але я також визнаю, що це складний процес, він триває і потребуватиме продовження спільної роботи між нами та урядом Казахстану", - додав дипломат.

Теги: #сша #казахстан #санкції

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