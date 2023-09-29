На Харківщині підірвався трактор, постраждали дві людини

Минулої доби обстрілу російських окупаційних військ зазнали прифронтові та прикордонні населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"По м. Куп'янськ ворог завдав удару ракетою "Грім Е-1". Пошкоджено інфраструктурний об'єкт, без постраждалих. Унаслідок обстрілів сіл Кіндрашівка та Кутьківка Куп'янського району сталися лісові пожежі. У с. Західне Куп'янського району обстрілом пошкоджено житловий будинок", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що близько 14:00 поблизу с. Нова Гусарівка Ізюмського району на вибуховому пристрої підірвався трактор МТЗ-82. Двоє чоловіків (31 і 68 років), які були в тракторі, дістали поранення і були госпіталізовані в стані середньої тяжкості.